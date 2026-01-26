Enflasyon beklentilerinde makas açıldı: Piyasa düşüş bekliyor, hanehalkı endişeli

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa ve reel sektörde gerilerken, hanehalkında yükseldi.

Sektörde arttı, hanehalkında yükseldi

Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 1,15 puanlık düşüşle yüzde 22,20’ye, reel sektör için 1,90 puanlık düşüşle yüzde 32,90’a geriledi. Buna karşılık hane halkının enflasyon beklentisi 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

TCMB verileri, beklentilerdeki ayrışmayı da gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre kısmi de olsa 1,64 puan artışla yüzde 26,17 olarak gerçekleşti.