Morgan Stanley: Mart ayında riskler artacak

Morgan Stanley stratejistlerine göre, düşen kazançlar ve yüksek değerlemelerin hisse senedi piyasalarını baskılamasıyla ABD hisse senedi piyasaları için ters rüzgarlar Mart ayı ile birlikte daha da artacak.

Yüksek riskli bir ay olduğunu düşünüyoruz

Michael Wilson’ın da içinde bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri Pazartesi günü bir notta "Durgunluğun sona ermekten çok uzak olduğunu, bununla birlikte Mart ayının hisse senetlerinde bir sonraki düşüş için yüksek riskli bir ay olduğunu düşünüyoruz" diye yazdı.

Wilson hisse senetlerindeki düşüşü doğru bir şekilde tahmin ettikten sonra geçen yılki kurumsal yatırımcı anketinde ilk sırada yer almıştı.

Şu anki döngü net bir şekilde bu modele işaret ediyor

Analistlerin önümüzdeki 12 ay için kazanç tahminlerindeki kesintileri durdurmalarının yatırımcı iyimserliğini artırdığını ifade eden Wilson “Bununla birlikte ayı piyasaları tipik olarak, düşüş eğilimi yeniden başlamadan önce üç aylık bilanço dönemleri arasında yatay bir görünüm sergiliyor. Hisse senetleri bunu bir ay erken çözme eğiliminde ve daha düşük işlem görüyor. Şu anki döngü net bir şekilde bu modele işaret ediyor" diye konuştu.

Enflasyonun verilerinin beklentilerin üstünde gelmesinin ardından Fed’in daha fazla faiz artıracağı endişeleri ile S&P 500 üst üste üç hafta boyunca düştü.