Morgan Stanley’den dolar/TL ve asgari ücret uyarısı

Dün yılın son faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 38'e çekmiş, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmişti.

Faiz indirimi sonrası yatırımcılar finans kuruluşlarının ve ekonomistlerin değerlendirmelerine odaklanırken, Morgan Stanley Türk lirası ile ilgili bir analiz yayımladı.

Analizde, Türk lirasının kontrollü değer kaybı rotasının cazip carry getirileri sunmaya devam ettiği belirtilerek döviz tarafında, kısa dolar/TL pozisyonunun korunduğu mesajı verildi.

Dolar/TL'de carry fırsatları

Morgan Stanley, TL’nin önümüzdeki aylarda da her ay yaklaşık yüzde 1-1,25 oranında değer kaybedeceğini öngörürken bu oranın vadeli piyasalara göre cazip kalmaya devam ettiğini ve carry fırsatları sunduğunu ifade etti.

"TCMB gevşemeye devam edecek"

Merkez Bankası'nın 2026'da da 150 baz puanlık adımlarla gevşemeye devam edeceğini ve 2026'dan sonra toplantı başına 100 baz puana yavaşlama beklediğini bildiren banka, politika faizi tahminlerini 2026 sonu için yüzde 26,50'ye ve 2027 sonu için yüzde 20,50'ye düşürdü.

"Asgari ücrette yüksek artış dezenflasyonu yavaşlatır"

Asgari ücretteki artışın enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çeken banka, 2026 için yüzde 20-25'den daha güçlü bir asgari ücret artışının daha yavaş bir temel dezenflasyon eğilimine ve 2026 sonunda daha yüksek bir politika faizine yol açabileceği uyarısında bulundu.