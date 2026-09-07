Morgan Stanley'den TCMB tahmini: Yıl bitmeden iki adım bekleniyor

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 37'de tutacağını öngördü. Banka, faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlayacağını tahmin etti.

Ekonomistler Georgi Deyanov ve Arnav Gupta'nın hazırladığı raporda, son çeyrekte enflasyonun ana eğiliminde beklenen yavaşlamanın temkinli bir faiz indirim sürecine zemin oluşturacağı belirtildi.

Ekim ve aralıkta 100'er baz puanlık indirim beklentisi

Morgan Stanley'nin tahminine göre TCMB, ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık indirim yaparak yıl sonuna kadar politika faizini toplam 200 baz puan düşürecek. Böylece faiz oranı yüzde 35'e inecek.

Raporda, kademeli indirimlerin 2027 yılı sonuna kadar sürmesi ve politika faizinin yüzde 27,50'ye gerilemesi beklendiği kaydedildi. Bununla birlikte enflasyon kaynaklı risklerin, faiz tahminleri üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğu vurgulandı.

TL carry trade işlemlerinde olumlu görüş korundu

Banka, küresel ve bölgesel koşulların yarattığı güçlüklere rağmen Türkiye'nin mevcut para politikası çerçevesinin dayanıklılığını sürdürdüğünü belirtti. Bu değerlendirmeyle Türk lirası bazlı carry trade işlemlerine yönelik "olumlu/yapıcı" tutumunu korudu.

Morgan Stanley stratejistleri, üç aylık vadede dolar/TL kısa pozisyonlarını tercih etmeye devam ettiklerini bildirdi. Enflasyonun düşüşe direnç göstermesi nedeniyle yerel tahvil piyasasına temkinli yaklaştıklarını belirten stratejistler, TL'deki değer kaybının vadeli piyasalarda fiyatlanandan daha yavaş gerçekleştiğine dikkat çekti.

Bankaya göre bu durum, carry trade işlemlerinin yatırımcılara sunduğu getirilerin cazibesini korumasını sağlıyor.