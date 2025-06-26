Motorindeki tarihi indirimden sonra zam yolda

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 28.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan tarihi indirimin ardından gelen bu zam, uluslararası ham petrol fiyatlarında yaşanan yeni artışa bağlanıyor. Uzmanlar, bölgesel istikrarın kırılganlığı ve döviz kurlarındaki belirsizlik nedeniyle fiyatlarda dalgalanmaların bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL