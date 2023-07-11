  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Motorine bir gün arayla zam geliyor: Litresi 26 lirayı geçecek
Takip Et

Motorine bir gün arayla zam geliyor: Litresi 26 lirayı geçecek

Motorine KDV artışıyla zam gelmesinin ardından yarın bir kez daha fiyat artışı görülecek. Motorinin litresi 26 lirayı aşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Motorin, KDV oranlarının yükseltilmesinin ardından dün zamlanarak 25 lirayı geçmişti.

NTV'nin haberine göre motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorinin litre fiyatı zam sonrası 26 lirayı aşacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.

İzmir'de suya yüzde 43 zam

Zam Haberleri

İzmir'de suya yüzde 43 zam
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam