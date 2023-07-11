Motorine bir gün arayla zam geliyor: Litresi 26 lirayı geçecek

Motorin, KDV oranlarının yükseltilmesinin ardından dün zamlanarak 25 lirayı geçmişti.

NTV'nin haberine göre motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorinin litre fiyatı zam sonrası 26 lirayı aşacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.