Motorine bu gece 3,60 TL zam geliyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar belli oldu

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Akaryakıt fiyatlarında yeni haftaya zamla giriliyor. Motorinde 13 Ağustos'ta sıfırlanan özel tüketim vergisi (ÖTV), eylül ayının başlamasıyla yeniden devreye girecek. Böylece sürücüler 1 Eylül'den itibaren motorinin litresini 3,60 TL daha pahalı alacak.

Motorine gelen son zamdan yalnızca birkaç gün önce ise fiyatlarda ters yönde güçlü bir hareket yaşanmıştı. Petrol ve uluslararası yakıt fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorinin litresine 27 Ağustos'ta 5,30 TL indirim yapılmıştı.

Motorine neden 3,60 TL zam geliyor?

Motorindeki artışın nedeni uluslararası petrol fiyatları değil, vergi düzenlemesi.

13 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Kararı ile motorindeki ÖTV, ağustos ayının kalan bölümü için sıfırlanmıştı. Düzenleme kapsamında ÖTV, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olacak.

Vergiye yüzde 20 KDV de eklendiğinde motorinin pompa fiyatındaki toplam artış litre başına 3,60 TL'ye ulaşacak.

Motorinde ÖTV her ay 3 TL artacak

Motorin fiyatlarını önümüzdeki aylarda da vergi kaynaklı artışlar bekliyor.

Karara göre motorinden alınacak ÖTV, yıl sonuna kadar her ay 3'er TL artırılacak. Buna göre litre başına ÖTV; Eylül 2026'da 3 TL, Ekim 2026'da 6 TL, Kasım 2026'da 9 TL, Aralık 2026'da 12 TL

olarak uygulanacak.

1 Ocak 2027'de motorinde ÖTV 13,9006 TL olacak

Vergi artışının son aşaması ise 2027'nin ilk günü devreye girecek.

Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren litre başına 13,9006 TL olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesindeki seviyeye çıkarılacak.

Zam sonrası motorin İstanbul'da 81 TL'yi aşacak

3,60 TL'lik artışın ardından motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul'da 81,06 TL, Ankara'da 82,18 TL ve İzmir'de 82,46 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Benzinde ise bu gece fiyat ve vergi değişikliği olmayacak. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 74,35 TL, Ankara'da 75,30 TL, İzmir'de ise 75,59 TL seviyesinde bulunuyor. Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayilere göre farklılık gösterebiliyor.