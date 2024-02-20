Motorine gece yarısı indirim gelecek (Güncel akaryakıt fiyatları)
Motorin fiyatlarına gelen zamların ardından bu kez indirim beklentisi var. Motorinin litresine 1 lira 21 kuruşluk indirim gelecek.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Geçen hafta gelen zammın ardından 45 liraya dayanan motorin fiyatında bu hafta düşüş bekleniyor.
NTV'nin haberine göre Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.