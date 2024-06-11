Motosikletteki silindir oyunu açığa çıktı: 4 bakanlık takipte

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 100 cc üstü motorlu motosikletlerin ithalatında vergiden kaçınma yöntemlerini tespit etti. İthalatçıların, vergi yükünden kaçmak için 50 cc'lik motorları Türkiye'ye getirdiği, ardından ülke içinde 100 cc'nin üzerine çıkarılacak piston kiti gibi parçaların ayrıca getirilerek montaj yapıldığı belirlendi. Sonuç olarak, 125 cc'lik motorlar piyasaya sürülüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, motor silindir hacmi üzerinden yürütülen bu hileli işlemlere dikkat çekti. Gümrük oyunları olarak nitelendirilen bu durum, resmi olmayan yöntemlerle yapılan teknik değişikliklerle motor hacimlerinin artırılması şeklinde gerçekleşiyor. Bu tür düşük hacimli motorların Türkiye'ye ithal edilmesi, sonrasında yapılan güncellemelerle 100 cc üzerine çıkarılması piyasada yasal olmayan satışların yapılmasına olanak tanıyor.

MTV ve trafik sigortasından muaf

50 cc veya daha düşük hacimli motorlara sahip motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'den muaf tutuluyor ve trafik sigortası zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, bu tür araçların daha düşük fiyatlarla piyasada yer almasını sağlıyor ve tüketici tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Ayrıca, yapılan muayene kontrollerinin kapsamının dar olması, silindir hacmindeki güncellemelerin yakalanmasını zorlaştırıyor.

İlgili dört bakanlık; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tür yasal olmayan motosiklet ithalatı ve güncellemelerine karşı tedbirler almaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, ithalatçılardan dönüşümü gerçekleştirenlere kadar tüm sürecin katılımcılarına yönelik denetimler artırılacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacak. Bu adımlarla yasa dışı uygulamalara son verilmesi hedefleniyor.