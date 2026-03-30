MTSO Başkanı Çakır: Yeni tedarik zincirinin merkezi Mersin olmalı
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mart ayı Meclis Toplantısı’nda küresel gelişmelerin Türkiye ve Mersin ekonomisine etkilerini değerlendirdi.
Küresel ölçekte yaşanan savaşların yalnızca askeri değil, ekonomik ve insani sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Çakır, özellikle enerji, su ve gıda alanlarında ciddi kırılmalar yaşandığına dikkat çekti. Su krizinin de giderek büyüdüğünü dile getiren Çakır, su kaynaklarına yönelik tehditlerin ciddi insani krizlere yol açabileceğini vurguladı. Enerji tedarikinde yaşanan aksaklıkların ise bazı ülkelerde günlük yaşamı doğrudan etkilediğini, petrol temininde yaşanan sorunların eğitimden üretime kadar pek çok alanı sekteye uğrattığını ifade etti.
“Yeni ticaret yolları oluşacak, bu süreç doğru yönetilmeli”
Avrupa’nın enerji konusunda ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirten Çakır, bu durumun Türkiye’yi de dolaylı olarak etkileyeceğini söyledi. Türkiye’nin ihracatının büyük bölümünü Avrupa’ya gerçekleştirdiğini hatırlatan Çakır, olası bir ekonomik durgunluğun dış ticaret üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti.
Mersin’in Doğu Akdeniz’de stratejik bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Çakır, liman altyapısı, lojistik kapasitesi ve bölgesel bağlantıları sayesinde yeni ticaret koridorlarının önemli bir parçası olabileceğini söyledi. Son dönemde Körfez ülkelerine yönelik ihracatta artış yaşandığını belirten Çakır, alternatif güzergâhların Mersin üzerinden şekillenmeye başladığını ifade etti.
Bu süreçte lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Çakır, katma değerli depoculuğun önem kazandığını ve firmaların nakit akışı ile stok yönetimini daha etkin şekilde planlaması gerektiğini söyledi. Tedarik zinciri kırılmalarına karşı Mersin’in merkez konumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Çakır, bu alanda bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
Faiz artışlarının gündemde olduğunu ve cari açık kaynaklı baskıların sürebileceğini belirten Çakır, işletmelere nakit akışları ve stoklarını kontrol altında tutmalarını söyledi.