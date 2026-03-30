MTSO Başkanı Çakır: Yeni tedarik zincirinin merkezi Mersin olmalı

Küresel ölçekte yaşanan savaş­ların yalnızca askeri değil, ekono­mik ve insani sonuçlar doğurdu­ğunu vurgulayan Çakır, özellikle enerji, su ve gıda alanlarında cid­di kırılmalar yaşandığına dikkat çekti. Su krizinin de giderek bü­yüdüğünü dile getiren Çakır, su kaynaklarına yönelik tehditlerin ciddi insani krizlere yol açabile­ceğini vurguladı. Enerji tedari­kinde yaşanan aksaklıkların ise bazı ülkelerde günlük yaşamı doğ­rudan etkilediğini, petrol temi­ninde yaşanan sorunların eğitim­den üretime kadar pek çok alanı sekteye uğrattığını ifade etti.

“Yeni ticaret yolları oluşacak, bu süreç doğru yönetilmeli”

Avrupa’nın enerji konusun­da ciddi bir sınavla karşı karşı­ya olduğunu belirten Çakır, bu durumun Türkiye’yi de dolay­lı olarak etkileyeceğini söyle­di. Türkiye’nin ihracatının bü­yük bölümünü Avrupa’ya ger­çekleştirdiğini hatırlatan Çakır, olası bir ekonomik durgunlu­ğun dış ticaret üzerinde baskı oluşturacağını kaydetti.

Mersin’in Doğu Akdeniz’de stratejik bir merkez haline geldi­ğine dikkat çeken Çakır, liman alt­yapısı, lojistik kapasitesi ve böl­gesel bağlantıları sayesinde yeni ticaret koridorlarının önemli bir parçası olabileceğini söyledi. Son dönemde Körfez ülkelerine yöne­lik ihracatta artış yaşandığını be­lirten Çakır, alternatif güzergâh­ların Mersin üzerinden şekillen­meye başladığını ifade etti.

Bu süreçte lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini di­le getiren Çakır, katma değer­li depoculuğun önem kazandı­ğını ve firmaların nakit akışı ile stok yönetimini daha etkin şekil­de planlaması gerektiğini söyle­di. Tedarik zinciri kırılmalarına karşı Mersin’in merkez konumu­nun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belir­ten Çakır, bu alanda bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Faiz artışlarının gündemde ol­duğunu ve cari açık kaynaklı bas­kıların sürebileceğini belirten Çakır, işletmelere nakit akışları ve stoklarını kontrol altında tut­malarını söyledi.