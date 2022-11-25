Multi Türkiye Ertuğrul Acar'a emanet

Avrupa genelinde faaliyet gösteren Multi Corporation bünyesinde yer alan, Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul sahibi ve yöneticisi konumunda bulunan Multi’nin Genel Müdürlüğü (CEO) görevine Ertuğrul Acar atandı. Acar, Aralık 2017’de şirkete katılmış ve son olarak grup bünyesinde CFO olarak görev yapmaktaydı.

2007 yılında ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Acar, 2007-2016 yılları arasında PriceWaterhouseCoopers bünyesinde görev yaptı. 2016-2017 yılları arasında Paksoy Hukuk firmasında mali danışmanlık görevini yürüten Ertuğrul Acar, Multi grup bünyesine 2017’de katılmıştı ve CFO olarak görev yapmaktaydı. Acar, “Türkiye’de sektör lideri Multi bünyesinde böylesi kritik bir görevi üstlenmek heyecan ve gurur verici. Markanın yarınlarına yönelik perakende ve ziyaretçi odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Oğuz Çeceli yeni CFO oldu

Lisans derecesini 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Oğuz Çeceli, meslek hayatına Ernst & Young denetim bölümünde başladı ve sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda üst düzey görevlerde bulundu. 2013’ten itibaren grup bünyesinde finans departmanında farklı görevlerde yer alan Oğuz Çeceli, Ertuğrul Acar’dan boşalan CFO görevine atandı.