Musk, Twitter'ın logosunu Dogecoin'in köpeği yaptı

Platformun web arayüzünde aşağıdaki görselde görüldüğü gibi sol üst köşede mavi kuş yerine Dogecoin logosu yer aldı. Mobil uygulamada ise henüz bir değişikliğe gidilmedi. Değişimin ardından Musk, Twitter'dan bir karikatür paylaştı. Karikatürde polis çevirmesine yakalanan Shiba cinsi köpeğin polise verdiği ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için “O eski fotoğraf ” diyor.

Twitter’ın logosu değişmeden önce 0.077 seviyesinde ilerleyen Dogecoin, logo değişimiyle beraber yüzde 34’e yakın değer kazanarak 0.1028 seviyesine geldi. Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin (DOGE) Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir.

Twitter, New York Times’ın “mavi tik”ini kaldırdı

Twitter, ABD gazetesi The New York Times'ın resmi hesabındaki onay işaretini kaldırdı.

Şirket, 1 Nisan'dan itibaren ücretli abonelik sistemine geçileceğini açıklamıştı.

Twitter'ın yeni kurallarına göre, bireysel hesapların aylık ödemesi gereken ücret 8 dolar, şirketler için ise bu ücret bin dolar olarak belirlenmişti.

Buna karşılık New York Times, CNN ve Washington Post gibi pek çok yayın kuruluşu Twitter'a herhangi bir abonelik ücreti ödemeyeceklerini açıkladı.

Musk dün "New York Times’ın asıl trajedisi, propagandalarının bile ilgi çekici olmaması" şeklinde bir tweet attı. 1 milyar dolarlık servetin sahibi olan NBA yıldızı LeBron James da mavi onay işareti için Twitter'a para ödemeyeceğini duyurmuştu