'MYK, çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi'

31 Ekim 2018

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynakları yönetimine ve çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi." dedi.

Bakan Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 13. Genel Kurulu'nda, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın hızlandırıcısı olduğunu söyledi.

Mesleki yeterliliğin, Türkiye için son dönemlerde en önemli adım ve konu başlıklarından bir tanesi olduğunu belirten Selçuk, gerekli eğitimler verilerek vatandaşların meslek sahibi olmalarını çok önemsediklerini kaydetti. Ülke kalkınmasında mesleki eğitimi önemli bir araca dönüştürebilmek için sistem içindeki mevcut sorunları çözümlemenin öncelikli amaçlarından biri olduğunu bildiren Selçuk, "Türkiye olarak bunu yapabilecek hem ekonomik imkana hem de insan kaynağı imkanına sahibiz." dedi.

Selçuk, Türkiye'nin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması, dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olması ve Avrupa'nın en iyi üç ekonomisinden biri haline gelmesinin vatandaşların daha fazla iş gücüne katılımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

"430 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı"

Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunun, uluslararası norm ve standartlara uygun akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli eleman kazandıran bir kurum olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynakları yönetimine ve çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi. Kurum 12 yılda önemli çalışmalara imzasını attı. Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak için paydaşlarla birlikte bugüne kadar 792 ulusal meslek standardı, 467 ulusal yeterliliği yürürlüğe alındı. MYK tarafından, ölçme ve değerlendirme faaliyeti gösteren uluslararası akredite 179 sınav ve belgelendirme kuruluşu yetkilendirildi. Bu kuruluşlar 81 ilde MYK'nin denetimi ve gözetimi altında aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kuruşların yıllık sınav kapasitesi 3 milyon kişiye ulaştı. Bu kuruluşlarca yapılan sınavlarla bugüne kadar yaklaşık 430 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı."

"Nitelikli iş gücü için iş birliğine devam edeceğiz"

MYK Başkanı Adem Ceylan da kamu ve sosyal taraflarının eşit sayıda temsilcilerinden oluşan MYK Genel Kurulunun birlikte karar alma ve yönetme anlayışının en somut örneği olduğunu söyledi.

Kurumun eğitim ve istihdam arasındaki bağını güçlendirmeyi ve çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünü oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Çalışma hayatında üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi hususlarının nitelikli ve belgeli iş gücünün varlığına bağlı olduğu hususu bilinen bir gerçek. Nitelikli iş gücünün oluşturulması için gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekse sosyal taraflarla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami hassasiyetle devam edeceğiz."

Genel Kurula Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA