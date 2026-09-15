NESİAD Başkanı Ertaş: Kapadokya’ya yeni otel değil katma değer gerekiyor
Yılda 4 milyon turist ağırlayan Kapadokya, turizmin yanı sıra kongre, fuar ve gastronomide de uluslararası arenada markalaşma hedefinde. NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, hemen her alanda gelişim için 41 proje belirlediklerini açıkladı. Son 5 yılda otel sayısının 350’den 800’e çıktığına dikkat çeken Ertaş, artan kapasitenin dolulukları azalttığını, hedeflerinin ise nitelikli turist çekerek turizm gelirlerini yükseltmek olduğunu vurguladı.
Hamide HANGÜL
Peribacaları, balonu, pomza madenleri, jeomorfolojik oluşumları, yer altı şehirleri ve asırlara uzanan tarihiyle turizmin gözde destinasyonu Nevşehir Kapadokya, uluslararası arenada daha fazla öne çıkmak ve turizmi 12 aya yaymak için çalışmaları hızlandırdı. Ekonomisinin yüzde 80’i turizme dayanan bölge için swot analizi yaptıklarını açıklayan Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NESİAD) Başkanı Mustafa Ertaş, bu kapsamda turizmden sanayiye, tarımdan yenilenebilir enerjiye, gastronomiden kongre ve fuar organizasyonlarına kadar bölgeyi uluslararası arenada da öne çıkartacak 41 proje belirlediklerini açıkladı. Şehrin potansiyeli ve turizm sektörüne yönelik hedeflerini konuştuğumuz NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, Nevşehir’in kongre ve fuar merkezi olması için de çalıştıklarını açıklayarak, “Bu sayede, kültür turizminin yanında, fuar ve kongrelerle hem nitelikli daha fazla turist çekmek, hem de konaklama ve doluluk oranlarını daha yukarı taşımak istiyoruz” dedi.
Oteller katlandı, doluluklar geriledi
Nevşehir ekonomisinin yüzde 80’den fazlasının turizm odaklı olduğunu söyleyen Ertaş, bölgenin artık yeni otele değil, nitelikli turist çekerek pastayı büyütecek yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kapadokya’nın yılda yaklaşık 4 milyon turist ağırladığını, ancak otel sayısının katlanarak limitleri zorladığını belirten Ertaş, şöyle devam etti: “Beş yıl önce kayıtlı 350-400 otel varken şu an 880’ye çıktı. Otel sayısı çok olduğu için doluluklarımız da düştü. Mesela yaz sezonuna yüzde 100 dolulukla giriyorsak, pasta bölüşülmeye başladığı için yüzde 60’lara kadar düştü. Bu da tesislerin sürdürülebilirliği için ciddi sorunlar oluşturuyor. Ancak farklı konseptte, nitelikli, bölgeye katkı sağlayacak oteller başımızın üstünde.”
Bağlantılı uçuşlara ihtiyaç var
Avrupa Kültür Başkenti olmak için de çalışan Kapadokya’nın nitelikli daha çok turist çekmek ve uluslararası turizm arenasında hak ettiği yeri almak için bir arkeoloji müzesi, yurt dışında direkt Kapadokya paketi ve Nevşehir’den turistik destinasyonlara bağlantılı uçuşlara da ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupalı turistler gittikleri yerlerde müzeleri gezmeyi de seviyor. Buraya geldiğinde müzelere de gitmeli. O anlamda müze bir ihtiyaç. Bir de yurt dışından gelirken Türkiye paketi alıyor, doğrudan Kapadokya paketi almıyor. Buraya geldiğinde Pamukkale’ye, İstanbul’a gidiyor, tur içerisinde burada 1 ya da 2 gün ancak kalıyor. Kapadokya olarak konaklama süresi 1.9’larda. Bunu 4-5 günlere çıkarmalıyız. Biz, direkt lokasyon olarak da turist buraya gelmesini ve daha fazla konaklamasını istiyoruz. Nevşehir’den Dalaman gibi farklı destinasyonlara da uçuşlar olmalı. Bu yıl haftada iki gün Bodrum bağlantılı uçuş başlatıldı, bu noktalar artırılmalı.”
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık seçimlerine aday
NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, derneğin 8 yıldır başkanlığını sürdürdüğünü, bu süreçte kadın girişimci kurulu kurulmasından ihtiyaç sahibi kadınlara hukuk danışmanlığı verilmesine, devlet desteğinden yararlanma eğitimlerinden proje yazmaya kadar çeşitli alanlarda hizmet için çalıştıklarını, ayrıca, geliştirdikleri uluslararası rekabeti geliştirme projesiyle de Nevşehir’e 5 milyon dolar hibe kazandırdıklarını açıkladı. Bu yıl Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklayan Ertaş, seçimlerin bu yıl 10 Ekim’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Kovit’in turizmde alışkanlıkları da değiştirdiğini belirten Ertaş, bir yıl önceden yapılan rezervasyonların yerini günlük yaşamın aldığını, Türkiye’de de insanların artık çok uzun vadeli planlar yapmadığını söyledi.
Tuz ihtiyacının yarısı Nevşehir’den
Nevşehir’in tuz açısından da önemli bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Ertaş, bu noktada Tuzköy kasabasının zengin kaynaklara sahip olduğunu ve ülke tuz ihtiyacının yaklaşık yarısının Nevşehir’den karşılandığını söyledi. Ertaş, şu bilgileri verdi: “Yıllık üretimimiz 250 bin ton. Üretimin 20 bin tonunu yurt dışına satıyor, 230 bini de yurt içine veriyoruz.” Bölgenin pomza açısından da önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Ertaş, dünyada ilk 3’e girebilecek zenginliğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.