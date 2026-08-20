Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net UYP, haziran ayı itibarıyla eksi 402,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2018'in birinci çeyreğinden bu yana en yüksek açık rakamı kaydedildi.

Yurt dışı varlıklar azalırken yükümlülükler arttı

Haziran itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalarak 404 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışına karşı yükümlülükler yüzde 3 artışla 806,7 milyar dolara ulaştı.

Finansal türev işlemleri de UYP istatistiklerine yeni bir kalem olarak eklendi. Haziran 2026 itibarıyla türev sözleşmelerinin net değeri eksi 4,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı mevduat verileri revize edildi

Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin yurt dışındaki mevduat hareketlerine ilişkin yapılan güncelleme sonucunda, varlıklar altında izlenen "Diğer Yatırımlar/Efektif ve Mevduatlar" kalemi revize edildi.

Bu kapsamda 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla 12,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendi.

Doğrudan yatırımlar 81,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları altında yer alan doğrudan yatırımlar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 81,2 milyar dolara çıktı.

Portföy yatırımları yüzde 11 azalışla 9,1 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 2,7 düşüşle 163,6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde bankaların yabancı para varlıkları yüzde 7 azalarak 49 milyar dolar oldu. TCMB'nin rezerv varlıkları da yüzde 2,2 düşüşle 147,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yükümlülüklerinde yüzde 8,8 artış

Türkiye'nin yurt dışına karşı doğrudan yatırım yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azalarak 231,5 milyar dolara indi.

Portföy yatırımı yükümlülükleri yüzde 8,8 artışla 154,8 milyar dolara yükselirken diğer yatırımlar yüzde 2,9 artarak 413,4 milyar dolara ulaştı.

Portföy yatırımları içinde yer alan hisse senetleri ile yatırım fonu payları ise yüzde 14,6 artış göstererek 49,7 milyar dolar olarak kaydedildi.