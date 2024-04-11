New York borsası beklentilerin altında kalan üretici enflasyonunun ardından yükselişle açıldı

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 38.523,26 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 5.172,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kazançla 16.236,20 puana yükseldi.

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonunun martta beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla risk iştihanın azaldığı pay piyasaları, yeni işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede bugün açıklanan veriler, üretici enflasyonunun martta beklentilerin altında gerçekleştiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Enflasyonist baskı sürüyor

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin altında kalan üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafiflettiğini belirtti.

Tüketici fiyatlarının enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdiğini aktaran analistler, bu durumun Fed'in enflasyonun istikrarlı bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıtın gerekli olduğu görüşünü desteklediğini aktardı.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda için yüzde 20 ve temmuzda için yüzde 41 ile fiyatlanıyor.

Dün açıklanan verilerin ardından faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağına dair beklentilerle yükseliş kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,52'ye gerilese de 5 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrini koruyor.

Verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağında olmaya devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in enflasyonu düşürmede kayda değer ilerleme kaydettiğini, ancak belirsiz görünümün bankanın faiz politikasını belirlemek için gelen verileri izlemesi gerektiği anlamına geldiğini belirtti.