New York borsası temkinli ve karışık başladı

New York borsasında açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 33.381,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 4.103,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 düşüşle 12.143,52 puana indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı sonrası pay piyasaları yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.42 itibarıyla yüzde 6,2 artışla 84,8 dolara yükselirken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 6,3 artarak 80,4 dolardan alıcı buldu.

Enflasyon endişeleri arttı

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararı, piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına neden oldu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda faiz artışları ve bankacılık sektöründeki son sıkıntılarla mücadele eden bir ekonomi için yeni bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörüldü.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed'in elini rahatlatmasına karşın iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirtti. Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının olası olduğunu kaydetti.

Fed mevcut para politikasına devam edebilir

Öte yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık sistemindeki sıkıntılara hızlı ve uygun bir yanıt verildiğini, Fed'in enflasyona karşı para politikasına devam edebileceğini belirtti.

Bullard, OPEC'in hamlesinin uzun vadeli bir etkisinin olup olmayacağının açık bir soru olduğuna işaret ederek, Fed'in yüzde 5'in üzerinde faiz oranına ihtiyacı olduğunu ve tahmininin medyandan daha yüksek olduğunu aktardı. Bullard, güçlü istihdam piyasasının Fed'e enflasyonla mücadele için alan sağladığını da kaydetti.