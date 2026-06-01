New York Fed'in analizi: Uzaktan çalışma genç işsizliğine sebep oldu

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin analizi, Kovid-19 salgınından bu yana genç işsizliğinin ve uzaktan çalışmanın yaygınlığının artış gösterdiğini, bu iki eğilimin birbiriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

New York Fed, bankanın araştırma ekonomisti Natalia Emanuel, Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi Emma Harrington ve Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Amanda Pallais tarafından hazırlanan "Uzaktan Çalışma, Genç Çalışanları Kenara İtiyor" başlıklı analizi yayımladı.

Analizde, pandemiden bu yana genç üniversite mezunları arasındaki işsizliğin önemli ölçüde arttığı, aynı şekilde uzaktan çalışmanın yaygınlığının da yükseldiği belirtildi.

Bu iki eğilimin birbiriyle ilişkili olduğu savunulan analizde, uzaktan çalışmanın yöneticilerin yeni çalışanları eğitmesini ve onlara mentörlük yapmasını zorlaştırdığı aktarıldı.

Analizde, buna bağlı olarak şirketlerin dağıtık çalışma düzenlerinde daha az deneyimli çalışanları işe alma konusunda isteksiz davranabildiği ifade edildi.

Tahminlere göre uzaktan çalışmanın genç üniversite mezunları arasındaki işsizlikte son dönemde yaşanan artışın yüzde 64'ünü açıklayabileceği belirtilen analizde, ayrıca bu artışın zamanlamasının genç işsizliğindeki yükselişin büyük bölümünün üretken yapay zekadan ziyade uzaktan çalışmayla ilişkili olduğuna işaret edildi.

Analizde, 29 yaş altındaki üniversite mezunlarında işsizlik oranının 2017-2019 döneminde ortalama yüzde 3,1 iken 2022-2025 döneminde yüzde 20 artarak yüzde 3,7'ye yükseldiği kaydedildi.

Daha deneyimli üniversite mezunlarının işsizlik oranının ise 2017-2019 dönemindeki yüzde 1,9 seviyesinden 2022-2025'te yüzde 1,8'e gerilediğine işaret edilen analizde, yeni mezunların işsizlik dinamiklerinin özellikle dikkati çektiği vurgulandı.

Analizde, pandemiden bu yana uzaktan çalışmanın dört kat artmasının genç işsizliğine katkıda bulunan faktörlerden biri olduğu belirtildi.