Nike’ın yüksek riskli Çin kumarı! En büyük ortaklarının fişini çekti

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Nike, Çin'deki en büyük perakende ortakları Topsports ve Pou Sheng'in çevrimiçi satış haklarının büyük bölümünü 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erdireceğini açıkladı.

Karar, şirketin Çin'deki satış stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor. Nike, ürünlerini kendi satış kanalları üzerinden daha fazla satmayı ve fiyatlandırma üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı hedefliyor.

Satışlarda kayıp riski var

Citi'nin değerlendirmesine göre, sonlandırılan çevrimiçi satış ağı Nike'a yılda yaklaşık 750 milyon dolar gelir sağlıyor. Bu tutar şirketin Çin satışlarının yaklaşık yüzde 9,5'ini, küresel gelirlerinin ise yüzde 1,5'ini oluşturuyor. Öte yandan çevrimiçi Nike satışları Topsports'un gelirinin yaklaşık yüzde 22'sini, Pou Sheng'in gelirinin ise yüzde 15'ini oluşturuyor.

Rakip markalar öne çıkabilir

Ancak analistler, Nike'ın aldığı kararın önemli riskler barındırdığı görüşünde. Çin'de spor giyim pazarı fiziksel mağazalarla birlikte e-ticaret ve dijital platformlar üzerinden büyüyor. Nike'ın en büyük iki ortağının çevrimiçi satışlarını sınırlandırması, rakip markalara daha fazla görünürlük sağlayabilir.

Topsports ve Pou Sheng'in pazarlama bütçelerini, mağaza alanlarını ve yatırımlarını başka markalara yönlendirmesi de bu ihtimali güçlendiriyor. Ayrıca dağıtım modelindeki değişikliğin tüketici algısını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Nike'ın, yerel spor giyim markalarının giderek güçlendiği bir dönemde böyle bir adım atmasının rekabeti daha da artırabileceği ifade ediliyor.

Şirketin bu kararla daha düşük satış hacmini göze alarak, kendi kanalları üzerinden yapılacak satışlarla kâr marjını artırması bekleniyor.