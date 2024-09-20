Nike'ta üst düzey değişiklik! CEO John Donahoe görevi bırakıyor, yerine Elliott Hill geçecek

Spor giyiminde dünya devleri arasında yer alan Nike’tan yapılan açıklamada 14 Ekim’de CEO’luk görevine başlayacak olan Elliott Hill’in Avrupa ve Kuzey Amerika'da üst düzey yöneticiilik pozisyonlarında görev aldığı ve şirketin 39 milyar dolardan fazla büyümesinin pay sahiplerinden biri olduğu belirtildi

Hill, 2020’de emekli olmadan önce Nike ve Jordan markası için tüm ticari ve pazar operasyonlarını yöneten Nike'ın tüketici pazarı başkanıydı.

Maaşı 1,5 milyon dolar

İngiliz The Guardian’ın haberine göre; Nike tarafından yapılan açıklamada Hill'in başkan ve CEO olarak alacağı ücretin yıllık 1,5 milyon dolar baz maaşı içereceği belirtildi. Hill 14 Ekim'de CEO görevini devralacak.

Jane Hali & Associates analisti Jessica Ramírez, CEO değişikliğinin “markayı ve şirketi çok iyi tanıyan biri olduğu için olumlu bir sinyal verdiğini” söyledi.

CEO'luk görevinden ayrılacak olan John Donahoe, Nike'ın dijitaldeki etkinliğini güçlendirmek ve doğrudan tüketiciye satış kanalları aracılığıyla satışları artırmakla görevlendirilmişti.

Bu hamle başlangıçta şirketin pandeminin ardından günlük kıyafet ile spor kıyafetin karışımı, hibrit bir giyim şekli olan athleisure’a olan talebi artırmasına yardımcı oldu ve Nike'ın 2023 mali yılında ilk kez yıllık satışlarda 50 milyar doların üzerine çıkmasıyla sonuçlandı.

Satışlarda yüzde 10'luk düşüş bekleniyor

Ancak o zamandan bu yana satışlar baskı altına girdi ve büyüme yavaşladı. Haziranda dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Nike, Çin’deki zayıf talep ve küresel çapta dengesiz tüketici trendlerine işaret ederek mevcut çeyrekte satışların yüzde 10 oranında düşmesini beklediğini duyurmuştu. Bu tahmin, analistlerin öngördüğü yüzde 3,2’lik düşüşten çok daha kötü.

Eleştirmenler, Nike’ın mağazaları ve internet sitesindeki satışlarını artırırken yenilikçiliği gözden kaçırdığını ve devrim niteliğindeki spor ayakkabılar üretme kabiliyetini kaybettiğini savunuyor.