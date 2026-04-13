Nisan ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanıyor?

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcıların gözü bu kez ABD Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına çevrildi. Fed, faiz kararlarını yılda 8 kez düzenlenen toplantılar sonrası açıklıyor. Peki bu ay faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

13 Nisan 2026 Pazartesi piyasa beklentisine göre yüzde 97.9 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.