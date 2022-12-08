Nordic Talks'ta 'yeşil ekonomi' konuşuldu

Kuzey ülkelerinin temsilcileri, son yıllarda yeşil ekonomiye geçişte önemli adımlar atan Türk iş dünyası ve kamuyla yeşil, adil ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma konusundaki yerel ve küresel birikimlerini paylaştı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ve Norveç Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Nordic Talks etkinliklerinin üçüncüsü düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız'ın yaptığı "Nordic Talks: İskandinav Yaklaşımıyla İş Dünyasında Sürdürülebilirlik" panelinde konuşan Danimarka State of Green Başkanı Finn Mortensen, Danimarka'nın küresel karbon salımının yüzde 1'ini gerçekleştirdiğini ve mevcut karbon salımını 2030'a kadar yüzde 70 azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Başarılı bir yeşil dönüşüm için ülkeler ve şirketlerin enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi bir araya getirmesi gerektiğini belirten Mortensen, Danimarka'nın yeşil ve sürdürülebilir ekonomiye geçişte attığı adımlardan birinin de yapay enerji adaları oluşturmak olduğunu anlattı.

Mortensen, bu sayede yeni istihdam fırsatları oluşacağını dile getirerek, "Çözümlere sahibiz, şimdi binlerce yeni yeşil iş yaratacak adil bir geçiş sağlamak için hızla harekete geçmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Sürdürülebilirlik alternatif yol değil, iş dünyasının temelini oluşturuyor"

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sürdürülebilirlik Büyükelçisi Cecilia Ekholm ise sürdürülebilirliğin alternatif bir yol olmaktan çıkıp İsveç ve Kuzey ülkelerinde iş dünyasının temelini oluşturduğunu dile getirerek, "Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ihtiyacı dünya gündemini belirlerken küresel ekonomide zorluk ve fırsatlar yaratıyor. Bugünün kurumsal sürdürülebilirlik şampiyonları, yarışa devam eden ve ayakta kalanlar olacak." diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Müsteşarı Nina Vaskunlahti, konuşmasında yeşil dönüşümün uluslararası iş birliğine dayalı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Vaskunlahti, "İskandinav ülkeleri olarak, 2030 yılına kadar dünyanın en sürdürülebilir ve entegre bölgesi olma vizyonumuza ulaşmak için birlikte çalışıyor, iklim eylemiyle toplumsal cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkiler konusunda uluslararası iş birliğini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzer güneş santralleri Avrupa'da yaygınlaşabilir

Panelin konuşmacıları arasında yer alan Norveçli yüzer güneş panelleri üreticisi Ocean Sun AS Kurucusu ve CEO'su Borge Bjorneklett ise yüzen güneş enerjisi santrallerinin umut verici yeni bir teknoloji olduğunu belirtti.

Bu teknolojinin hidroelektrik santralleri ve kıyılarda uygun fiyatlı enerji üretilebilmesini sağladığını kaydeden Bjorneklett, "Yakın bir gelecekte, Avrupa'nın güneşli bölgelerinde bu sistemler fosil enerji kaynaklarının yerini alacak." dedi.