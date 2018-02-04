Nuhoğlu: Biraz daha ucuz konut üretmeliyiz

04 Şubat 2018

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, gayrimenkul sektöründe bugüne kadar 3 milyar liralık yatırımları bulunduğunu belirterek, "Ürettiğimiz konutların metrekaresi 6 bin TL ve üzeri olanları sadece toplumun yüzde 20'sine hitap ediyor. Toplumun yüzde 80'i bu konutlara ulaşamıyor. Biraz daha ucuz konut üretmeliyiz" dedi.

Ali Nuhoğlu yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomisine güvendiklerini ve frene basma gibi bir düşüncelerinin olmadığını aktararak, Türkiye'deki ekonomik büyüme trendinin ivmeli bir şekilde süreceğine inandıklarını söyledi.

2017'nin, bir önceki seneye göre Orta Doğu'daki kaosun Türkiye'ye çok az yansıdığı, bölgedeki radikal unsurların yavaş yavaş güçlerini kaybettiği ve çevre ülkelerin de istikrarı sağladığı bir yıl olduğuna işaret eden Nuhoğlu, "Bu gelişmelerin ekonomik olarak bizi çok iyi etkileyeceğini düşünüyorum. Türkiye, çevre ülkelerin konaklamak ve ziyaret etmek istediği bir ülke. Batı'dan gelen turist rezervasyonları bu sene arttı. Bu durumların hepsinin inşaat sektörüne olumlu yansımasını bekliyorum. Türkiye dünyayı şaşırtan, farklı dinamikleri kendi bünyesinde taşıyan ve kriz süreçlerini iyi yöneten bir ülke." şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüme odaklanmalıyız"

Nuhoğlu, inşaat alanında daha çok dönüşüm alanlarına yoğunlaşılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Boş olan yerleri imara açma mantığı bir kenara bırakılmalı, kentsel dönüşüme odaklanmalıyız. Dönüşümdeki emsal artışları büyük sıkıntılara yol açıyor. Ürettiğimiz konutların metrekaresi 6 bin TL ve üzeri olanları sadece toplumun yüzde 20'sine hitap ediyor. Toplumun yüzde 80'i bu konutlara ulaşamıyor. Biraz daha ucuz konut üretelim. Biz bunu İzmir'de yapmaya başladık. Çok ciddi satış gerçekleştiriyoruz. Mimariyi, estetiği, kaliteyi, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kullanım özelliğini daha uygun fiyatlara yakalayabilirsiniz. Neredeyse daire kirasına yaklaşan aidatlar konuşuluyor. İnsanların yaşam alanlarında daha çok yeşilin olduğu, yoğunluğun daha az sağlandığı, arsa maliyetlerinin aşağıya çekildiği binalar yapılabilir."

"Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ciddi daralma var"

Ali Nuhoğlu, apartmanın verileceği şirket ile anlaşmak için mal sahiplerinin 3'te 2'sinin onayının gerektiğini anımsatarak, "Bir adam binanın 40. katına çıkmış kendini aşağıya atacak, kendini aşağıya atma özgürlüğünü kullanmak istiyor, ona müdahale etmek doğru mudur yanlış mıdır? Binaların yenilenmesi konusunda 3'te 1'in istemediği durumlarda dönüşümün yapılamaması buna benziyor. Aslında o binalar kişilerin tabutları." yorumunu yaptı.

Dönüşüm alanlarında kamu bankalarının inşaatın bir kısmını sübvanse etmesi gerektiğini kaydeden Nuhoğlu, "Bunu şu anda daha çok firmalar sübvanse ediyor. Projelerin kredilendirilebilmesi çok önemli. Finans ayağı sağlam olursa iş daha istikrarlı yürür. Projelerin kredilendirilmesi çok önemli." dedi.

Nuhoğlu, emsal artışı olmayan yerlerde hak sahiplerinin de ödeme yapması gerektiğini vurgulayarak, arsa değeri yapılan yatırımı karşılayabilecek Suadiye, Üsküdar, Zeytinburnu, Bakırköy gibi yerlerde, kişilerin gelir durumuna göre taksitlendirilerek emsal artışına gitmeden bu dönüşümü rahatlıkla sağlayabileceklerini söyledi.

Kentsel dönüşümde direkt çözüm hedefleniyorsa bu konuda uzmanlaşmış bir bankacılık sistemi hizmeti verilmesinin sürece ciddi fayda sağlayacağını belirten Nuhoğlu, "Eski döneme göre yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ciddi daralma var. Çünkü bölge çok karışık. Irak, Libya, Rusya'da çok iş yapardık. Şu anda yok denecek kadar az. Ruslara müteahhitlik işlerini öğreten ülkeyiz ama şu anda o pazarda da yokuz. İnşaat sektörünün motivasyona ihtiyacı var. Milyonlarca konutun dönüşümünü bekliyoruz. Bu çok önemli. Burada yapılan işlerin birçok sektörü de etkilediğini unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

"2 yeni projeye başlıyoruz"

Yurt içi ve yurt dışı projelerine hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Nuhoğlu, "Önümüzdeki dönemde hızlı tren ve kara yolu işlerinde çok yoğun bir şekilde olmayı hedefliyoruz. Şu anda Adana-Mersin hızlı tren hattını yapıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerindeki ana payı önümüzdeki süreçte hızlı tren ve ulaşım ağı alacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Nuhoğlu, İstanbul'da Yenitepe Kadıköy, İzmir'de Yenitepe İzmir, Ankara'da Cubes Ankara ve Marinera Çeşme projelerinde satışların devam ettiğini, 2018'de ise Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplamda 2 yeni projeye başlayacaklarını anlatarak, projelerden birinin karma, diğerinin ise "konut+ticari" olacağını anlattı.

Nuhoğlu İnşaat'ın bugüne kadar gayrimenkul sektöründe 3 milyar liralık yatırım yaptığına işaret eden Nuhoğlu, gayrimenkul sektörü dışında tamamlanan ve devam eden alt yapı-üst yapı, hastane, okul, yol, köprü, hızlı tren gibi inşaat projeleri bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA