OEDAŞ, hizmette kalitesini ‘yükseltiyor’

Hizmet bölgesindeki her il için birer drone tedarik eden OEDAŞ, toplam 20 çalışanına da bu alanda eğitim imkanı sağladı. Drone’ların kullanım alanları hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Hizmet kalitemizi ve çalışma verimimizi artırmak için aldığımız drone’lar ile zorlu koşullarda çalışan saha ekiplerimiz, özellikle engebeli arazi, ormanlık alan gibi bölgelerde oluşabilecek arızaları çok daha hızlı tespit ederek, müdahale edebilecek. Bu sayede enerji temini de daha hızlı sürede gerçekleşecek. Ayrıca bölgemizdeki hatlardan yüksek kalitede optik ve termal görüntüler temin edebileceğimiz için önleyici bakım çalışmlalarımızı da artıracağız” dedi.