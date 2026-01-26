ÖİB’nin 15 taşınmaz satışından 5 milyar 582 milyon TL’lik gelir

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) çeşitli illerdeki taşın­mazların satışı ile imar pla­nı değişikliklerine ilişkin ka­rarlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı karar­ları, Resmi Gazete’de yayım­landı. Buna göre ÖİB, 5 milyar 582 milyon 450 bin liralık 7 şe­hirdeki 15 taşınmazın satışını onayladı. Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi’nde­ki taşınmazın, 50 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek tek­lifi veren Yunis Aydın’a satışı uygun bulundu. Çankaya ilçe­si Dodurga Mahallesi’ndeki ta­şınmazın da 435 milyon lira be­delle Gülmar City Gross’a sa­tılması kararlaştırıldı. Aynı mahalledeki ikinci taşınmazın 390 milyon lira bedelle en yük­sek teklifi veren Kayasan Ya­pı İnşaat’a üçüncü taşınmazın da 775 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tona Yapı Enerji’ye satışı onaylandı. Ay­dın’ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki taşınmazın, 176 milyon lira bedelle en yük­sek teklifi veren Prestige Em­lak İnşaat’a, aynı mahallede­ki başka bir taşınmazın da 148 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz Erzurum/ Cengiz Karaaslan OGY’ye satı­şı uygun bulundu. Aynı mahal­ledeki üçüncü taşınmazın, 151 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Premium Turizm İnşaat’a ve dördüncü taşınma­zın da 158 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı’ya satılmasına karar verildi.

Kuşadası’ndaki taşınmaza 1,6 milyar TL

Aydın’ın Kuşadası ilçesi So­ğucak Mahallesi’ndeki taşın­mazların da 1 milyar 648 mil­yon 600 bin lira ile en yüksek teklifi veren Çimstone İnşaat Malzemeleri’ne satışı onaylan­dı. Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi’ndeki taşın­mazın, 117 milyon 500 bin lira bedelle Hüseyin Avşaroğlu’na satışının onaylanması karar­laştırıldı. İzmir’in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi’ndeki taşın­mazın, 331 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Berlika Eğitim Tarım’a, Dalyan Mahal­lesi’ndeki taşınmazın, 161 mil­yon lira bedelle en yüksek tek­lifi veren Mebal Ortak Girişim Grubu’na, Menderes ilçesi Gü­müldür Mahallesi’ndeki taşın­mazların, 711 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi ve­ren Çimstone İnşaat’a satışına onay verildi.

Van’ın Tuşba ilçesi Beyüzü­mü Mahallesi’ndeki taşınma­zın da 49 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gay­rimenkul Danışmanlık Ltd.’ye satışının onaylanması uygun bulundu. Muğla’nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi’n­deki taşınmazların da 280 mil­yon lira bedelle en yüksek tek­lifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd’ye satışı onaylandı.

2 imar planı değişikliğine onay

Ankara’nın Çankaya ilçesin­deki bir, Mamak ilçesindeki iki, Aydın’ın Didim, İstanbul’un Kartal ve Muş’un Merkez ilçe­lerindeki birer taşınmaz, özel­leştirme kapsam ve programı­na alındı. Buradan elde edile­cek gelir, giderler düşüldükten sonra inşaat programındaki faaliyetler ile yatırım progra­mında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına aktarı­lacak. Bursa’nın Nilüfer, İstan­bul’un Fatih ilçesindeki birer, Manisa’nın Şehzadeler ilçe­sindeki iki taşınmazın da özel­leştirilmesi kararlaştırıldı. Ta­şınmazların özelleştirme iş­lemleri 31 Aralık 2028’e kadar tamamlanacak. Iğdır’ın Kara­koyunlu ilçesi Gökçeli Köyü’n­deki taşınmazların, “acil müda­hale alanı” olarak kullanılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilme­si uygun bulundu. Öte yandan, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Ka­ragedik Mahallesi ile İzmir’in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Ma­hallesi’ndeki taşınmazlara iliş­kin imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itiraz­lar reddedildi. Bursa’nın Nilü­fer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan/ Menteşe Mahallesi’ndeki ta­şınmazlara yönelik imar planı değişiklikleri de onaylandı.

3 ildeki 8 taşınmaz daha satışa çıkacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), üç ildeki 8 taşınmazı “satış” yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB’nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki üç, Yenimahalle ilçesindeki iki, Adana’nın Çukurova ilçesindeki bir, Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki birer taşınmaz, “satış” yöntemiyle özelleştirilecek. Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 600 bin lira ile 17 milyon lira arasında belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Ankara Gölbaşı’ndaki taşınmazlar için 18 Şubat, Ankara Yenimahalle ile Adana ve Aydın’daki taşınmazlar için 19 Şubat’a kadar teklif vermesi gerekiyor.