Olpak: Brexit ve Gümrük Birliği birlikte yönetilmeli

10 Şubat 2018

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye yönelik pozitif algının geliştirilmesi konusunda DEİK'in hem yönetim hem de üye bazında aktif çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Olpak, kurumu, "her rengi içinde barındıran, iş dünyasının dış dünyaya açılan platformu" şeklinde nitelendirerek, bu nedenle ifadelerinin önem taşıdığını, her seyahatlerinde Türkiye'yi doğru anlattıklarını vurguladı.

Olpak, "FETÖ'nün hiçbir şeyini tasvip etmiyorum ama sadece kızarak da bir şey yapma şansımız yok. Madem ki onlar birçok ülkede yanlış bir amaç uğruna yapılanmış, benim elimde doğru varsa ben o doğru ile birlikte daha fazla çalışacağım. Daha fazla çalışmaktan başka hiçbir tedbirimiz yok. Biz üyelerimize diyoruz ki; 'Şu ülkeyi kendinize daha fazla dert edinin ve gittiğiniz yerde muhataplarınıza bir siyasi söylem içerisinde değil, kendi şartlarınızda daha net bir şekilde anlatın. Bunu biz yönetim olarak da yapıyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.

"AB ile ilişki sürecimiz doğru değil"

Olpak, Avrupa Birliği (AB) ile ilişki sürecinin doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"55 yıldır hala görüşmelerin ve pazarlıkların yapıldığı bir süreçte yanlışlık vardır. Düşünün ki bir evlilik planlıyorsunuz, 55 yıldır nişanlısınız. Bu yanlış. Gümrük Birliği'nde ise kararlardan etkilenen ama karar alma sürecinde yer almayan bir durumdayız. Bu doğru değil. Bunu dile getirdiğimizde muhataplarımızın hepsi 'doğru söylüyorsunuz' diyor ama olay siyasi bir yerde tıkanıyor. Türkiye açısından dış ticaretin yüzde 50'si AB'ye ama bu ilişki tek taraflı değil. AB çerçevesinden bakıldığında da o kadar ticaret Türkiye ile yapılıyor. Ne ben AB pazarının kaçmasını isterim ne de AB kendi içerisinde böyle bir pazarın kendisinden kaçmasını ister. Bu bir sonuca gidecek.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda kötümser değilim. Bu güncelleme gereklidir ve mutlaka yapılmalıdır. Bu arada Brexit süreci de atlanmamalıdır. İngiltere, bizim önemli pazarlarımızdan birisi ve takvim hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir yıl sonra gözümüzü açıp kapayacağız ve Brexit süreci tamamlanmış diyeceğiz. Bu noktada Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci başkanlığında, Brexit sürecinin tamamlanmasıyla eş zamanlı bir çalışma yürütülmektedir. Aynı önemde olmasa da ikisinin beraber yürütülmesi önemli."

"Avrupasız bir Türkiye ve Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez"

Vize serbestisi konusuna da değinen Olpak, Türkiye'nin üzerine düşen çalışmaları tamamladığını, Avrupa Komisyonu'nun önüne 72 maddelik dosyayı teslim ettiğini hatırlattı.

Olpak, ilişkilerin yalnızca ekonomik platformda düşünülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyasi ve ekonomik süreçler ister istemez birbirlerini beslemektedir. Türkiye'nin 53 yıllık Avrupa yolculuğunda son 15 yılda atılan adımların önemi ve hızı yüksektir. Avrupasız bir Türkiye ve Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez. Vize serbestisi, entegrasyonun sosyo-ekonomik gidişatı açısından büyük bir adım olacaktır" diye konuştu.

DEİK Başkanı Nail Olpak, 22-23 Şubat'ta Batı Afrika Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Türkiye'de bir etkinlik düzenleyecekleri bilgisini de vererek, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ev sahipliği ve koordinasyonu ile düzenlenecek etkinlikte, Afrika ülkelerinden "nokta atışlı" denilebilecek iş adamlarının geleceğini, yerli iş adamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA