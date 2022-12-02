Onur Genç'e Türk ve İspanyol iş insanlarından profesyonel liyakat ödülü

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren CCHT, bu yıl 7.'si düzenlenen ödül törenini Madrid'deki bir otelde gerçekleştirdi.

Onur Genç, 2018'den itibaren CEO'su olduğu BBVA'yı küreselleştirdiği ve küresel çaptaki bir İspanyol bankasına liderlik eden ilk Türk olduğu için "profesyonel liyakat ödülüne" layık görüldü.

İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Antonio Garamendi'den ödülünü alan Onur Genç, yaptığı konuşmada, "Tarih ve kültür zenginliği açısından iki ülkeyi birleştiren bir ödülü almak benim için çok gurur verici" dedi.

BBVA'nın İspanya dışında Meksika, Kolombiya, Peru, Arjantin, Uruguay, Türkiye başta olmak üzere 25 ülkede yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Genç, "Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcılarından biriyiz. Bu yüzden kendimizi iki ülke arasında bir büyükelçi gibi görüyoruz. Garanti BBVA'da ilk yatırımımıza 2011'de başladık ve çok yakın zamanda yaptığımız yatırımla şu anda Garanti BBVA'nın yüzde 86'sına sahibiz. Türkiye'nin geleceğine, uzun vadeli gelişimine çok güveniyoruz. Türkiye'de çok iyi gidiyoruz ve bu yatırımımızı sonsuza kadar destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

BBVA CEO'su, Türkiye'nin "Avrupa ile olan ticari bağlantılarından, Avrupa'nın bir üretim merkezi olmasından, müteşebbis ruhlu şirketlere sahip olmasından, insan gücünden ve jeopolitik konumundan dolayı BBVA için çok önemli ve çok kritik bir pazar olduğunu" vurguladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin 2009 yılına göre 2-3 kat artarak şu anda 18 milyar avroyu bulduğunu aktaran Genç, BBVA olarak ikili ticaretlerde kendilerinin de bir rol oynamak istediğini ve her iki ülkenin ticari teşebbüslerine yardımcı olmaya hazır olduklarını" söyledi.

"Türkiye bizim için çok stratejik bir ülke"

CEOE Başkanı Antonio Garamendi de "Türkiye bizim için çok stratejik bir ülke. 120'den fazla şirketimizin aktif olduğu Türkiye bizim için bir kapı niteliğinde. CEOE olarak Türkiye'de ortak iş birliği yaptığımız yerler de var. Bu faaliyetlerimizi artırmamız, birlikte yol kat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Her zaman desteğimizi yanınızda bulacaksınız" dedi.

Kendisinin Bilbaolu olduğunu hatırlatan ve bir Bilbao bankası olan BBVA'ya "Türk bir kişinin önderlik yapmasının gurur verici olduğunu" ifade eden Garamendi, başarılarından dolayı Onur Genç'i tebrik etti.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da İspanya ve Türkiye arasındaki çok yönlü ilişkilerin "her anlamda mükemmel düzeyde olduğunun" altını çizerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

Grupo Barcelo ve Arkas Logistics firmalarına ödül

Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler yürüten CCHT ayrıca, "iki ülke arasında turizm sektörünü teşvik eden çalışmalarından dolayı" İspanyol firması Grupo Barcelo ile "Türkiye ve İspanya arasında büyüyen ve akıcı bir lojistik ticaret gelişimine yardımcı olmasından" Türk firması Arkas Logistics'i ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin de kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odasında BBVA, Mapfre, Amadeus, Banco Sabadell, Befesa, Caixabank, Roca, Vestel, Zumosol, THY, Damat Tween gibi önemli üye şirketler bulunuyor.