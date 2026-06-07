OPEC+ üretimi artırmaya hazırlanıyor: Gözler petrol piyasasında

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OPEC+'ın, ABD-İran savaşı nedeniyle yaşanan arz sıkıntılarına rağmen pazar günü petrol üretim hedeflerini üst üste dördüncü kez artırması bekleniyor. Üç OPEC+ kaynağına göre, grubun yedi kilit üyesi temmuz ayı için günlük yaklaşık 188 bin varillik ek üretim artışını değerlendirecek.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle petrol sevkiyatları ciddi şekilde etkilenirken, Suudi Arabistan dahil birçok üretici müşterilerine tam teslimat yapamıyor. Ayrıca BAE'nin OPEC'ten ayrılması da grup üzerindeki baskıyı artırıyor.

Üretimde sert düşüş

OPEC verilerine göre grubun üretimi şubat ayındaki 42,77 milyon varilden nisan ayında 33,19 milyon varile geriledi. Pazar günü OPEC ve OPEC+ kapsamında dört toplantı yapılması planlanırken, tam kapsamlı bakanlar toplantısında mevcut üretim politikasında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Petrol fiyatları çakıldı

Öte yandan 120 doları gören petrol fiyatları ABD ile İran arasında yeni çatışma ihtimalinin azalmasıyla gerilemeye devam ediyor. Brent petrol yüzde 2,04 düşüşle 93,09 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,69 düşüşle 90,54 dolara indi.

Taraflar arasındaki ateşkes görüşmeleri çıkmaza girerken, karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması hem enerji piyasalarındaki belirsizliği hem de petrol arzına yönelik en riski aryırıyor.

Öte yandan ABD'nin petrol stokları son haftada 8 milyon varilden fazla azaldı.

Analistler ise boğazın uzun süre kapalı kalmasının arz sıkıntısını derinleştirebileceğini ve rezervleri kritik seviyelere indirebileceğini belirtiyor. Brent petrol fiyatının 89,80 dolarık destek seviyenin altına inmesi halinde satış baskısının hızlanabileceği, bu durumda bir sonraki önemli seviyenin 82,15 dolar olabileceği değerlendiriliyor.