OPET’e yeni genel müdür

OPET Petrolcülük AŞ Genel Müdürlüğü’ne 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle Özgür Kahramanzade atanacak. 2008 yılından bu yana OPET Genel Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Ağca, 31 Aralık tarihinde bu görevinden emekliye ayrılarak, OPET Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmeye devam edecek.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Özgür Kahramanzade, Purdue University’de MBA yaptı. Kahramanzade, 1994 yılında Koç Grubu şirketlerinde iş hayatına başladı. Sırasıyla Beko Elektronik AŞ Yetiştirme Elemanı, Koç Holding Enerji Grubu Proje Mühendisi, Koç Holding Proje Müdürü, OPET Petrolcülük AŞ Pazarlama, Yatırım ve Grup Şirketleri Planlama Direktörü ve İkmal ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Entek Elektrik Üretimi AŞ Genel Müdürü görevlerinde bulundu. Kahramanzade, 2016 yılından bu yana Tüpraş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordu.