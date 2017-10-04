Otel konaklama fiyatlarında sınırlı artış

04 Ekim 2017

Turizmde yaşanan 2016 krizinin başından 2016 sonuna kadar, ülke genelinde düşen konaklama fiyatları, 2017 Mayıs ayından bu yana toparlanma gösteriyor.

Eylül 2017 verilerine göre, konaklama fiyatları yüzde 2,55 yükseliş gösterdi. Konaklama fiyatları artışları, Mart 2017’de yüzde 0,3 ile en düşük noktaya gerilemişti.

Diğer yandan 2017 yılı boyunca 9 aylık dönemde otellerde maliyet artışları yüzde 11,66 dolayında gerçekleşti. Bu dönemde ülke geneli enflasyonu da yüzde 9-10 bandında oldu.

Eylülde konaklama fiyatları Antalya'da yüzde 5, Muğla’da yüzde 7, İzmir’de 4 dolayındaki artışla ülke ortalamasının üzerinde seyretti. İstanbul'da ise yüzde 2,55 düştü.

Ancak bu kentlerdeki enflasyon yüzde 10’un üzerine çıktığı için otel fiyatları reel olarak bir iyileşme sağlayamadı.