Otogaza 16 kuruş indirim
Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 16 kuruş indirim yansıtılacak.
Otogazın litresine 16 kuruş indirim yapıldı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, otogaza bu gece yarısından itibaren indirim geldiği duyuruldu.
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "02.02.2018 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogazda 16 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir" denildi.
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