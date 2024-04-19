Otomotiv ihracatına güçlü başlangıç: 3 ayda 59 ülkeye ihracat

Türkiye'den ocak-mart döneminde 59 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin kayıtlarından yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 61 arttı.

Geçen yıl ocak-martta 408 milyon 504 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı aylarda 657 milyon 807 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 59 ülkeye otobüs, minibüs, midibüs gönderdi.

En büyük pazar Fransa'ya dış satım yüzde 60 yükseldi

Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 60 artış kaydetti.

Fransa'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 64 milyon 687 bin dolar olan ihracat, 2024'ün aynı aylarında 104 milyon 103 bin dolara çıktı.

En büyük ikinci pazar İtalya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 17,28 yükselişle 56 milyon 122 bin dolardan 65 milyon 821 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise ihracat yüzde 55 artışla 42 milyon 164 bin dolardan 65 milyon 354 bin dolara ulaştı.

Fransa, İtalya ve Almanya'ya dış satım, 235 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti. Toplam otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yüzde 35,76'sı bu 3 ülkeye yapıldı.

Suudi Arabistan'a ihracatta yüksek oranlı artış

Dördüncü sırada bulunan İspanya'ya ilk çeyrekteki ihracatta, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 56,53 artış yaşandı.

İspanya'ya geçen yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 91 bin dolar olan dış satımın, bu yılın aynı döneminde 58 milyon 58 bin dolara çıktığı belirlendi.

Suudi Arabistan'a otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 2 bin 873 artışla 1 milyon 612 bin dolardan 47 milyon 936 bin dolara çıktığı dikkati çekti. Bu rakamla Suudi Arabistan, en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 5'inci ülke oldu.

Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2023'ün aynı dönemine göre Birleşik Krallık yüzde 80,11 artış ve 41 milyon 103 bin dolarla 6'ncı, ABD yüzde 91,84 yükseliş ve 31 milyon 580 bin dolarla 7'nci, Portekiz yüzde 182 artış ve 26 milyon 757 bin dolarla 8'inci, Polonya yüzde 15 yükseliş ve 26 milyon 367 bin dolarla 9'uncu, İsrail de yüzde 29 artış ve 26 milyon dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen senenin aynı döneminde ihracat yapılmayan Fas, Şili, Estonya ve Finlandiya'ya bu yıl ocak-mart aylarında milyon doların üzerinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatına imza atıldı.