Otoyol geçiş ücretleri otomatik güncellenecek: Otomatik artış dönemi başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026'dan itibaren otoyol geçiş ücretlerinin her yıl Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artırılacağını duyurdu.

Bugüne kadar ihtiyaçlara göre dönemsel olarak yapılan fiyat güncellemeleri, yeni sistemle birlikte her yıl başında otomatik olarak devreye alınacak. Uygulama, devletin işlettiği otoyolları kapsayacak.

Küsuratlar yuvarlanacak

Yeni sistemde, YDO esas alınarak hesaplanan ücretler, en yakın 1 TL veya katına yuvarlanarak uygulanacak. Böylece geçiş ücretlerinde sadeleştirilmiş fiyatlandırma hedefleniyor.

2024’ün oranı yüzde 43,93

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu oran her yıl geçiş ücretlerine doğrudan yansıyacak.