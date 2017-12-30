Otoyol ve köprü ücretlerine zam geliyor

30 Aralık 2017

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Boğaz köprüleri ile otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda artış yapıldığını bildirdi.

KGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, otoyol ve Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Daha kısa sürede ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların ve Boğaz köprülerinin, uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılmasının bakım-onarımlarının düzenli yapılabilmesine bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu amaçla ücretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Yeni fiyat ayarlaması uygulamasının, daha önce yapılanlara göre farklılıklar içerdiği, araç sınıflarına ve coğrafi bölgelere göre geçiş ücreti tarifesi yöntemi benimsendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda zararlı emisyon salınımını minimize ederek çevreyi korumak da hedeflenmiştir. Bu çerçevede otomobil ağırlıklı 1. ve 2. sınıf araçlara daha yüksek ve ticari faaliyet ağırlıklı ağır tonajlı 3, 4, 5. sınıf araçlara daha düşük fiyat artışı uygulanmış ve bazı otoyollarda 3, 4, 5. sınıflara herhangi bir ücret artışı yapılmamıştır.

Köprü ve otoyollarda uygulanacak geçiş ücreti ayarlamasında, Boğaz köprülerinde 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmıştır.

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda 1. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 15, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmıştır. Çukurova otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı kesimi) ve (Adana Doğu-Gaziantep-Şanlıurfa kesimi), 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 artırılmış, 3, 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Boğaz köprüleri ve tüm otoyollarda 6. sınıf motosiklet ücretlerinde artış yapılmamış olup bu sınıfta 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilecektir.

Buna göre, Boğaz köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 lira, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 lira, en yüksek geçiş ücreti 25 lira olarak belirlenmiştir."

Kaynak: AA