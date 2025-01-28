Özel okul ücretleri: TÜİK ve piyasa rakamları ne söylüyor?

Özel okul ücreti tartışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski Başkanı Birol Aydemir'den geldi.

"TÜİK’e göre Aralık 2024 özel ilk öğretim ve özel lise ücretlerinin sırasıyla 109.230 ve 124.283 lira olduğunu biliyor muydunuz?" diyen Aydemir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Birol Aydemir paylaşımında, piyasada ortalama bir özel lise ücretinin 300 bin, özel ilköğretim ücretinin ise 230 bin TL olduğundan bahsetti.

TÜİK’in hesaplamalarına göre ise, özel ilköğretim ücreti 109 bin 230 TL, özel lise eğitim ücreti de 124 bin 283 TL.

"Referans fiyatını ortalama bir özel okuldan aldık"

Gazeteci Alaattin Aktaş'ın hesaplamasına da yer veren Birol Aydemir, hazırladıkları grafikte piyasa referans fiyatını ortalama bir özel okuldan aldıklarının altını çizerek, şu açıklamaları yaptı:

"Sizce TÜİK enflasyon hesaplamasında özel okul fiyatlarını ne kadar kabul ediyordur? TÜİK’in enflasyon sepetinde artık sadece 51 ürünün fiyatını görebiliyoruz, o da kendimiz hesaplayarak elbette.

Bir veya birkaç üründen oluşan Aralık 2024 endeks artışını, Nisan 2022’de durdurulan madde fiyatı tablosundaki ürün fiyatlarının üzerine ekleyerek buluyoruz bu tutarları.

Bu hesaplamayı daha önce gazeteci sayın Alaattin Aktaş da yapmıştı. Aralık 2024 itibarıyla yaptığımız hesaplamalardan birkaç ilginç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Mesela TÜİK’e göre Aralık 2024 özel ilk öğretim ve özel lise ücretlerinin sırasıyla 109.230 ve 124.283 lira olduğunu biliyor muydunuz?

Çocukları özel okulda okuyanların bu rakamları görünce tepkileri nasıl olacak merak ediyorum. Yanlış okumadınız TÜİK’e göre Aralık 2024 özel ilk öğretim ve özel lise ücretleri sırasıyla 109.230 ve 124.283 lira. Grafikteki piyasa referans fiyatını ise ortalama bir özel okuldan aldık, sosyal medyada zamları meşhur olan diğer okullardan da değil."

Sizce TÜİK enflasyon hesaplamasında özel okul fiyatlarını ne kadar kabul ediyordur?



TÜİK’in enflasyon sepetinde artık sadece 51 ürünün fiyatını görebiliyoruz, o da kendimiz hesaplayarak elbette. Bir veya birkaç üründen oluşan Aralık 2024 endeks artışını, Nisan 2022’de durdurulan… pic.twitter.com/vlOzuErye3 — Birol Aydemir (@BirolAydemir15) January 27, 2025

Artışın en yüksek olduğu grup eğitimdi

TÜİK, 2024 yılı enflasyonunu 44,38 olarak açıklamıştı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim olmuştu.

MEB, zam oranlarını açıklamıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul ücretlerine yönelik zam oranı açıklamıştı. Buna göre, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin kayıt ücretlerinin, 2024-2025 eğitim yılına göre en fazla yüzde 54,8 oranında artırılabileceği belirtilmişti.

Öte yandan MEB, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğini de duyurmuştu.