Özgür Demirtaş’tan enflasyon uyarısı

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“TÜİK açıklasa bile…”

Enflasyon oranına dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile Rekor olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. Yıllarca uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı…”

“Yüzyılın rekoru”

Demirtaş bir sonraki paylaşımında ise, “Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında Yüzyılın rekorunu göreceksiniz. Yazın Kenara …” ifadelerini kullandı.