CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında partisinin asgari ücret talebinin 30 bin 205 lira olduğunu açıkladı.

Özel, bu rakamın gerçekleşen enflasyon ve büyüme oranlarının yansıtılmasıyla ortaya çıktığını belirterek, devletin bu artıştan doğacak SGK prim gelirini kullanarak işveren yükünü hafifletebileceğini savundu.

CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Özel, iktidarın asgari ücrete yıl ortasında artış yapılacağı yönündeki sözünü yerine getirmediğini iddia etti. Mevcut 22 bin liralık net asgari ücretin yetersiz kaldığını ifade eden Özel, güncel enflasyon ve büyüme verileriyle yapılan çalışmaya göre asgari ücretin en az 30 bin 205 liraya yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bugün 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak, asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nebze nefes alır. Veresiye defterlerinin yarısı kapanır,” diyen Özel, önerdikleri rakamın aynı zamanda büyümeden alınması gereken adil payı yansıttığını kaydetti.

Özel, akademisyenler, CHP MYK üyeleri ve sendika uzmanlarıyla yürüttükleri teknik çalışmanın sonuçlarını da paylaşarak, asgari ücret artışıyla birlikte devletin SGK prim gelirinde 51,5 milyar lira artış olacağını, bunun doğrudan destek olarak işverene aktarılması halinde, net işveren yükünün 1000-1500 lira seviyesinde kalacağını söyledi.

Sektörel teşvik önerisi

Özel, başta küçük esnaf ve tekstil sektörü olmak üzere işletmelere sektörel bazda teşvik sağlanmasını önerdi. Buna göre, küçük esnaf ve tekstil işletmelerine kişi başı 6 bin 250 liralık destek verilmesi, diğer sektörlere ise azalan oranlarda teşvik uygulanması gerektiğini söyledi.

“CHP’nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır. Bu, gerçekleşen enflasyonun ve büyümeden alınması gereken payın yansımasıdır. Devlet, fazladan tahsil edeceği primleri teşvik için kullanmalı ve işveren üzerindeki yükü azaltmalıdır. Bu modelle tüm asgari ücretliler nefes alır.”

Konuşmasında kredi kartı borçlarına ve genç işsizliğe de değinen Özel, toplam kredi kartı borcunun 2,1 trilyon liraya ulaştığını, bunun kişi başına 54 bin lira borç anlamına geldiğini belirtti.