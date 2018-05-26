Özlü: Yerli otomobil için Filyos'un şansı yüksek

26 Mayıs 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Zonguldak’ta aday tanıtım toplantısına katıldı.

Gazipaşa Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışını da gerçekleştiren Özlü, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar’ın yanı sıra 27. Dönem milletvekili adayları ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Özlü toplantıda yerli otomobil için Filyos’un önemine dikkat çekti. Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos’un şansı yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İHA