19 Şubat 2018

Ticari ilişkilerde büyük fırsatlar sunan Pakistan, Türk yatırımcıları bekliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya ve İş Konseyi heyeti, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif'i ziyaret etti.

İki gün süren ziyaret sırasında Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. İş heyetinde Anadolu Grubu, Zorlu Holding, Arçelik, Albayrak grupları başta olmak üzere sağlık, müteahhitlik ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan firmaların temsilcileri yer aldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi heyetini kabulünde, başta sağlık, eğitim ve altyapı sektörleri olmak üzere Pakistan'ın Türk iş adamlarına çok sayıda fırsat sunduğunu belirterek, iki ülke iş adamlarını ortak girişim şirketlerinde buluşmaya çağırdı.

"Hızla büyüyen Pakistan Türkiye'nin yatırımlarını bekliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türk-Pakistan İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, hızla büyümekte olan Pakistan'ın Türkiye'nin yatırımlarını beklediğini, ticari ilişkilerde büyük fırsatlar olduğunu ve bunları kapsayıcı bir serbest ticaret anlaşması (STA) ile avantaja çevirmenin önemini vurguladı.

Türkiye ve Pakistan arasında sürmekte olan STA müzakerelerinin bir an evvel tamamlanmasının önemli olduğunu aktaran Yerlikaya, 60 milyar dolara varan dev bir altyapı yatırımı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ile enerji, ulaşım ve altyapı alanında önemli güçlüklerin aşılmaya başlandığını kaydetti.

Türkiye'nin şu ana kadar ülkeye 1 milyar doları aşan yatırım yaptığını belirten Yerlikaya, 2020 yılına kadar bu sayının 1,5 milyar doları aşmasının beklendiğini ve iki kardeş ülkenin iş adamları için karşılıklı fayda yaratan bir ekonomik ortam oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

200 milyonu aşan nüfusu ile Pakistan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren firmaların burada olmaktan son derece memnun olduklarını aktaran Yerlikaya, Pakistan'da pek çok altyapı inşaatının yanı sıra çeşitli sektörlerde imalat ve dağıtım imkanının olduğunu bildirdi.

"Akıllı hedefler koymamız lazım"

Hızla büyümekte olan Pakistan ile ticari ilişkilerde büyük fırsatlar olduğunu ve bunları avantaja çevirmenin iki ülke ekonomisi açısından da ciddi bir girdi sağlayacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini stratejik bir perspektiften ele alıp akıllı hedefler koymamız lazım. Mevcut birtakım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Bunların başında da Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden STA geliyor. Söz konusu STA’yı bir an önce nihayete erdirip karşılıklı ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir."

Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağın ticari ilişkilerin artmasıyla daha da pekişeceğini vurgulayan Yerlikaya, mal ticaretinin yanında hizmet ve yatırım konularını da kapsayan yeni nesil bir STA ile ilişkilerin kuvvetlenmesinin önünün açılacağını belirtti.

Kaynak: AA