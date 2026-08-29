Palamut fiyatları düşüyor! Tanesi 125 lira

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Semt pazarları ve balık hallerinde palamutun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyatların düşmesi hem tüketiciyi hem de balıkçı esnafını memnun etti.

Tezgâhlardaki palamutların yalnızca fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor. Balıkçılar, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğin artmasıyla birlikte av miktarının yükseleceğini ifade ediyor.

Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" diyor.