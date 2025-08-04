Para transferlerinde açıklama ve beyan dönemi geliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla para transferlerinde yeni beyan yükümlülükleri öngören bir tebliğ taslağını görüşe açtı. Düzenlemenin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan taslağa göre, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilecek EFT, havale ve nakit işlemlerinde kademeli bir raporlama sistemi uygulanacak.

200 bin TL üzeri işlemlerde açıklama zorunlu

Habertürk’te yer alan habere göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde işlem türünün belirtilmesi zorunlu olacak. “Diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel ifadelerin tercih edilmesi durumunda, en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama talep edilecek.

2 milyon TL üzerinde beyan formu, 20 milyon TL üzerinde kaynak bilgisi

2 milyon TL ile 20 milyon TL arası nakit işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek. 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde ise beyan formunun yanı sıra fonun kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler sunulacak. Bu yükümlülük, birbiriyle bağlantılı işlemler toplamı 20 milyon TL’yi geçtiğinde de devreye girecek.

FATF standartlarına uyum hedefi

MASAK, düzenlemenin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumu güçlendirmek, suç gelirlerinin aklanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla hazırlandığını açıkladı.

Tebliğ taslağıyla ilgili görüş ve öneriler, 18 Ağustos 2025 tarihine kadar ‘gorus@masak.gov.tr’ adresine gönderilebilecek.