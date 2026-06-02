Petrol fiyatları güne düşüşle başladı

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine dair çelişkili açıklamalar sonrasında geriledi. Brent sözleşmesi önceki kapanış olan 94.952 seviyesinden yüzde 1.17 düşüşle 93.840 dolara indi. Günlük bazda 1.113 dolarlık kayıp yaşandı.

Lübnan hükümeti, Hizbullah örgütünün İsrail ile yürütülen çatışmaları tamamen sonlandırmak amacıyla ABD yönetimi tarafından sunulan yeni bir ateşkes teklifini resmen onayladığını duyurdu. Bu açıklama İran ve ABD arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceği beklentileri ile petrol fiyatlarında düşüş getirdi.

Sözleşme gün içinde en yüksek 94.905 ve en düşük 93.721 seviyelerini test etti. Haftalık bazda yüzde 2.82 değer kaybeden brent, aylık periyotta yüzde 12.79 düşüş gösterdi. Yıllık bazda yüzde 44.51 artış kaydedilirken, yılbaşından itibaren yüzde 54.15 oranında yükseliş izlendi. Jeopolitik belirsizlik petrol fiyatları üzerinde dalgalanmayı artırıyor.

Ortadoğu ekseninde diplomatik tıkanıklık

İran yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin görüşmeleri durdurduğunu bildirdi. Ajans, İsrail'in Lübnan'daki askeri harekatını gerekçe gösterdi. Lübnan ateşkes şartının tüm cephelerde ihlal edildiğini belirten İranlı müzakere heyeti arabulucular üzerinden yürütülen metin alışverişini askıya aldı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan birliklerini Beyrut'tan çekmesini istedi. Hizbullah temsilcileriyle görüşen Trump, grubun İsrail güçlerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyledi. Al Jazeera verilerine göre Netanyahu'nun ofisi Hizbullah'ın saldırıları sürdürmesi halinde Beyrut'a yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu. İsrail ordusu güney Lübnan'daki askeri harekatı planlandığı gibi sürdürüyor.

Arz endişeleri etkili

İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Nabih Berri ile sosyal medya üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığı devam ederse müzakereleri tamamen durduracaklarını belirten Galibaf, düşmanla doğrudan çatışmaya gireceklerini vurguladı. Önceki seansta yaşanan yüzde 8 oranındaki ralli, küresel arz kesintilerinin uzun sürebileceği endişesiyle desteklenmişti.

Görüşmelerin askıya alındığına dair haberlerden saatler sonra Trump, Truth Social platformunda yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran ile dolaylı görüşmelerin yüksek hızda devam ettiğini bildirdi. Batı Asya'da gerilimin azalması beklentisi önceki seanslarda piyasayı rahatlatmıştı. Son gelişmeler ışığında petrol fiyatları yeniden baskı altına girdi.