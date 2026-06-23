Petrol fiyatları kayıpların ardından yönünü hafifçe yukarı çevirdi

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Asya seansında işlem gören petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinde sağlanan ilerleme ve İran ham petrol ihracatına yönelik yaptırımların geçici olarak esnetilmesinin ardından salı günü hafif yükseliş kaydetti.

Brent petrol bir önceki seansta yaklaşık %3 oranında değer kaybettikten sonra bu kayıpların bir kısmını geri almayı başardı. Brent petrol vadeli işlemleri %0.3 artışla varil başına 78.10 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de %0.4 kazançla 74.18 dolar seviyesine ulaştı.

Yükseliş hareketi, Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin hafifleyebileceğine dair işaretlerin tetiklediği sert satış baskısının ardından gerçekleşti. Washington yönetimi, Tahran ile yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak İran ham petrolü ile petrol ürünlerinin satışı, teslimatı ve ithalatına izin veren 60 günlük bir genel lisans yayımladı. Bu adım, piyasa duyarlılığının toparlanmasını sağladı. ABD ve İranlı yetkililer, daha geniş kapsamlı bir barış anlaşması ve geçici ateşkes çerçevesinin uzatılması yönünde ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Yaptırım muafiyeti arz beklentilerini artırdı

Banka, sigorta ve nakliye hizmetlerini de kapsayan yaptırım muafiyeti, İran'ın ihracatının önümüzdeki haftalarda artabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen sevkiyatlarda kesinti yaşanacağına dair endişelerin hafiflediği bir dönemde küresel arzı destekleme potansiyeli taşıyor.

İranlı yetkililer son görüşmelerde büyük bir ilerleme sağlandığını açıkladı. Basında yer alan haberler, 60 gün içinde tamamlanması beklenen nihai anlaşma için görüşmeler sürerken Tahran'ın petrol ve petrokimya ihracatında rahatlama elde ettiğini gösteriyor.

Pazara ek İran varillerinin geri dönme ihtimali, süregelen jeopolitik riskleri gölgede bıraktı. Çatışmaların yoğunlaştığı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan taşımacılığın kesintiye uğradığı dönemde petrol fiyatları varil başına 120 doların üzerine çıkmıştı.

Ancak transit koşullarının iyileşmesi ve diplomatik ivme, traderların fiyatlara dahil edilen risk primlerini azaltmalarını sağladı. Salı günü gözlenen hafif toparlanma, piyasada yeni bir yükseliş trendinden ziyade teknik bir düzeltme olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar barış sürecinin kalıcılığına ve İran ihracatının ne kadar hızlı toparlanacağına odaklanmaya devam ediyor.