Petrol fiyatlarında Çin depremi

Brent petrol fiyatları Çin’de corona virüs salgınına dair haberlerin talep endişesini artırmasıyla dün haftanın ilk gününe düşüşle başladı.

Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün sabah saatlerinde kapanışa göre yüzde 0,8 gerileyerek 86,8 dolara kadar geriledi. Brent sonrasında kısmen toparlanarak 87,6 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,61 dolardan alıcı buldu.

Covid vakaları artıyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’de artan Covid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi piyasalarda talep endişelerine yol açtı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 salgınında 26 Mayıs’tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Günlük vaka sayısı ise 20 bini aştı.



OPEC+ takip ediliyor

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceğine ilişkin endişelere yol açıyor. Günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltan grup, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık’ta toplantı yapacak.

Resesyon beklentileri güçleniyor

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD’de Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirdi.