Petrolde çember daralıyor: Boru hattı da baskı altında

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Brent petrolün varil fiyatı yeniden 107 doların üzerine çıkarken Orta Doğu'daki gerilim, petrol taşımacılığının kritik geçiş noktalarına doğru genişliyor.

Husilerin, bölgeden yapılan petrol ihracatının önemli güzergahlarından Bab el-Mandeb Boğazı'na yaklaşması, tanker trafiğine ilişkin endişeleri artırdı.

Boğazdaki risklerin yükselmesi halinde tankerler Süveyş Kanalı güzergahı yerine Afrika'nın güneyini dolaşarak Asya pazarlarına ulaşabiliyor. Ancak bu alternatif rota yolculuğu 22 gün uzatırken gemi kiralama ve yakıt maliyetlerini de önemli ölçüde artırıyor.

Tanker navlunları geçen hafta rekor seviyelere ulaşırken gemi yakıtındaki arz sıkıntısı da taşıma maliyetleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin deniz yoluyla gerçekleştirilmesi nedeniyle taşımacılıktaki aksama riski petrol piyasasının ötesinde küresel ticaret açısından da önem taşıyor.

Alternatif hatta da saldırı

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na başlıca alternatifi konumundaki Doğu-Batı petrol boru hattı da Irak'tan fırlatılan dronlarla hedef alındı. Günde 4 ila 5 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip hat, Hürmüz'de yaşanabilecek bir aksama durumunda Suudi petrolünün Kızıldeniz'e ulaştırılması açısından kritik önem taşıyor.