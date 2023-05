Piyasalarda ‘Şimşek’ rüzgarı

Takip Et

Birol BOZKURT

Seçimlerden dolayı uzun süredir baskı altında olan Borsa İstanbul seçim sonuçlarının netleşmesiyle rahatladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti hükümetlerinde uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüştüğü haberi piyasalarda heyecan yarattı. Erdoğan, Şimşek'in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti.

Ancak Şimşek'in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı netlik kazanmasa da adının geçmesi bile piyasaların yükselmesine yetti. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, güvenin temin edilmesiyle birlikte yabancı yatırımcının borsaya dönebileceğini söylerken, Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş ise TL’de yaşanan ölçülü değer kaybının borsaya ilgiyi artırdığı görüşünde.

Güven temin edilirse yabancı yatırımcı döner

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte borsada yeni fiyatlanabilir beklentiler oluştuğuna dikkat çeken İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, “Zaten 2 aydır seçimlerin etkisiyle baskı altında olan bir borsa vardı.

Seçimin sonuçlanmasıyla yeni ekonomi yönetiminde kimler olacağı çok konuşulmaya başlandı. Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü haberleri borsada pozitif bir karşılık buldu. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde gerek bakan gerekse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alacağı beklentisi borsada yükselişi destekleyen en önemli haber akışı oldu diyebiliriz.

Eğer negatif bir haber akışı olmaz ve piyasaların beğendiği isimlerden oluşan bir ekonomi yönetimi oluşursa borsada 5.000 puanın üzerinde yükselişin devam etmesini bekleriz” diye konuştu.

Yaşanan yükselişe özellikle bankacılık hisselerinin öncülük ettiğine vurgu yapan Çetinkaya, bunda bankalara getirilen kısıtlamaların azaltılacağı söylentilerinin etkili olduğunu söylüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyacağı ekonomi politikalarının piyasalarda karşılık bulması halinde borsada yeni rekor denemeleri olabileceğine dikkat çeken Çetinkaya, “Yabancı yatırımcının hala çok sınırlı olduğunu görüyoruz ancak güven temin edilmesi durumunda yabancı yatırımcı da dönecektir. Yeter ki Merkez Bankası’nın bağımsızlığı temin edilsin ve doğru bir politika ortaya koyulsun. O zaman yatırımcının dönmemesi için bir sebep kalmaz” diye konuştu.

TL’nin ölçülü değer kaybı borsaya ilgiyi artırıyor

Seçim öncesi genel olarak daha defansif bir tavır sergileyen yatırımcıların seçimlerin ardından verilen mesajlara olumlu tepki verdiğini söyleyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Önümüzdeki dönem, ekonomi yönetiminin netleşmesi ve atılacak adımlar, piyasanın yönünü bulmasında belirleyici olacak. Özellikle döviz kurları ve enflasyon trendleri, Türkiye ekonomisinin rekabetçi gücünün ortaya çıkması için önemli sinyaller verecektir. Şu anda piyasalar kredi veriyor ve özellikle döviz kurlarının daha esnek hale gelmesi ve TL’nin ölçülü değer kaybı da borsaya ilgiyi artırıyor” dedi.

Hisse seçerken dikkatli olunmalı

Önümüzdeki 2 aylık dönemde hem ekonomide hem de jeopolitik konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğine vurgu yapan Demirtaş, “Yılbaşından seçimlere kadar olan süreçte gerileme yaşanan borsada, önümüzdeki dönemde ‘yukarı’, fakat ‘dalgalı bir yukarı’ hareketi görme olasılığımız yüksek. Bu süreçte özellikle hisse senedinde seçici olunmalı ve mali yapısı güçlü, döviz hareketlerine karşı dayanıklı güçlü iş modeli olan şirketlere yatırım yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

2 Haziran’a kadar borsa 5.000 puan geçer

Seçimlere 1 gün kala başlayan yükseliş hareketinin seçimlerden sonra da devam ettiğini söyleyen Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Seçimler sonrası yapılan açıklamalarda enflasyonla mücadele ilk konuların arasında yer alması; sektörel bazlı hareketlilikleri ön plana çıkardı. Piyasanın güvendiği isimler arasında yer alan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağına dair haberler bankacılık endeksi üzerinde olumlu etki yarattı ve genele yayılan bir yükseliş hareketini görmekteyiz.

Kabine için kritik tarih 2 Haziran ve bu tarihe kadar 5.000 seviyesinin de geçilebileceği görüşündeyiz. Dolar kurunda uzunca bir süre ılımlı yükseliş trendini takip ediyoruz. Özellikle ihracatçıların enflasyonun dolar kuruna yansımaması ve açılan makastan dolayı olumsuz etkilendiği çokça dile getirildi. Kurlarda yükseliş eğiliminin devam edeceği ve adil değerine ulaşacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yaklaşık 2 sent yükseldi

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını belirleyecek kabineyi seçmesi beklenirken 1.6 sent yükseldi. Türkiye'nin dolar cinsi tahvil fiyatları yükselirken en çok uzun vadeli tahvil fiyatları arttı. TSİ 1100'de 2045 vadeli tahviller 1.7 sent artarken, 2043 vadeli tahviller 1.6 sent yükseldi. TL ise dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 4.2 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 7.8, yılbaşından bugüne ise yüzde 8.4 kayıp yaşadı. TL'nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80 seviyesinde.