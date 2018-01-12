"Politik risk Latin Amerika üzerinde baskı oluşturabilir"

12 Ocak 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl politik risklerin Latin Amerika ülkelerinin görünümü üzerinde baskı oluşturabileceğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, genel olarak Latin Amerika’da kredi profillerinin bir miktar istikrar kazandığı, buna rağmen Brezilya, Kolombiya ve Meksika’da bu yıl içerisinde yapılacak genel seçimlerin belirsizlikleri artırarak politik risk oluşturabileceği kaydedildi.

Latin Amerika bölgesinde bazı ülkelerin halen gerçek anlamda ekonomik toparlanma içerisinde olmadığı, mali zayıflık ve artan borç yükü altında olduğu hatırlatıldı.

Latin Amerika ülkelerinde mali politika çerçevesine ilişkin reformların, mevcut borç yükü ve mali dengesizlikler dikkate alındığında halen büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada Peru’da geçen ay Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması yönündeki oylamanın geçersiz olduğu, ilerleyen dönemde ülkede politik belirsizliklerin devam edebileceği kaydedildi.

Brezilya’da genel seçim öncesi görünümün ise kemer sıkma sürecinin devamı ve mali reformların gerçekleştirilmesi için risk oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada Kolombiya ve Meksika’da da bu yıl genel seçimlerin yapılacağı hatırlatılarak, Kolombiya’daki seçim sonucunun ülkenin ekonomi politikalarında dikkate değer bir değişikliğe yol açmasının beklenmediği belirtildi.

Öte yandan Meksika’daki genel seçim yarışının belirsizlikleri artırarak, yatırımlar ve büyüme açısından zorluk oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada Meksika’da kurumsal denetim ve denge mekanizmasının zayıflayabileceği, ilerleyen dönemde yatırımcı güvenin azalması halde ülkenin son yıllardaki ılımlı büyüme performansının zayıflayabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Arjantin’de güçlü ekonomik reform çabasının gözlemlendiği, makro ekonomik istikrarı artırıcı adımların Fitch tarafından geçen yılın kasım ayında ülkenin kredi notu görünümünün pozitife yükseltilmesinde kilit unsur olduğu da belirtildi.

Kaynak: AA