Prag'da Çek-Türk İşbirliği Parkı açıldı

Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü vesilesiyle Prag'da inşa edilen "Çek-Türk İşbirliği Parkı" Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümü vesilesiyle Prag'da görkemli bir törenle açıldı. Törene, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış ve Prag Belediye Başkanı Jakub Starek’in yanı sıra 52 ülkeden 30 büyükelçi seviyesinde katılım gerçekleşti. Bu önemli etkinlikte, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman da yer aldı.

Çek-Türk İşbirliği Parkı, iki ülke arasındaki köklü dostluğu ve diplomatik ilişkilerin 100 yıllık geçmişini simgeliyor. Açılışta, parkın iki önemli ismi olan Mustafa Kemal Atatürk ve Tomáš Garrigue Masaryk’in yer aldığı anıtlar büyük ilgi gördü.

Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye ve Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü böylesine anlamlı bir parkın açılışı ile kutlamak, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve işbirliğinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tarihi günde burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum."

Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Bulls Yatırım olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir parkın yapımına katkı sağlamaktan büyük bir gurur duyduklaranı belirtti. Akkaya ayrıca, "Bu park, Türkiye ile Çekya arasındaki dostluk ve işbirliğinin simgesi olacak. Atatürk'ün vizyonu ve ilkeleri, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ilham vermeye devam edecek" dedi.

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