Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyonda kalıcı düşüş için öneri

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde iktisat dersleri veren Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapan eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara, İktisat ve Toplum Dergisi tarafından düzenlenen panele katıldı.

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, takip edilen ekonomi politikasıyla enflasyonda kalıcı bir düşüşün sağlanamayacağına dikkat çekerken, bu alanda başarının geniş kapsamlı bir uzlaşı ile hazırlanacak programla gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Hakan Kara ise yapısal sorunların parasal araçlarla çözülemeyeceğini anlatarak, Türkiye’nin özel bir ekonomik programa ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kara, Türkiye’nin makroekonomik istikrarı sağlayacak programı geliştirebileceğini söyleyerek, kurumların bir araya gelerek özgün bir tasarım yapması ve sadece faiz politikalarına odaklanılmaması gerektiğini aktardı.

IMF ile anlaşma olur mu?

Programda tartışılan önemli bir başlık ise “IMF ile anlaşma” oldu. Hakan Kara, IMF’in Türkiye’ye ortodoks bir politika önereceğini anlatarak, güven sorununa dikkat çekti ve “Şu anki sistemde standart bir stand-by anlaşması ile sorunları çözmek mümkün görünmüyor” dedi.

Asaf Savaş Akat ise hükümetin IMF ile anlaşmak istemediğini söyleyerek, kalıcı düşüş yerine enflasyonda düşük olmayan, dalgalanan bir seviyenin sürdürülmeye çalışılacağı görüşünü paylaştı.