Prof. Dr. Hakan Kara 'Tarihte eşi benzeri yok' diyerek paylaştı

Akademisyen ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Son beş yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi, tren çarpmadan hızlı çekimle geri sayıyor” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın Mart sonundan bu yana toplam net döviz alımının yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, “Tarihimizde eşi benzeri yok” yorumunda bulundu.

Kendisine çok fazla "50 milyar doları kim sattı" sorusu geldiğini belirten Prof. Dr. Kara'nın önem sırasına göre verdiği yanıt şöyle:

* Yabancılar döviz satarak TL aldı.

* Vatandaşlar dövizlerini TL'ye çevirdi.

* Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndürdü.

Prof. Dr. Hakan Kara'nın mesajları şöyle:

* Son 5 yıldaki ağır çekimde tren kazasına gidiş filmi, tren çarpmadan hızlı çekimle geri sarılıyor.

* Mart sonundan beri Merkez Bankası'nın toplam net döviz alımı 50 milyar dolara yaklaştı. Tarihimizde eşi benzeri yok.

* 50 milyar doları kim sattı diye çok soru geldi. Önem sırasına göre sıralıyorum:

1) Yabancılar dövizini satıp TL varlık aldı.

2) Vatandaş döviz mevduatın bir bölümünü TL'ye çevirdi.

3) Şirketler döviz borç alıp bir kısmını TL'ye döndü. 2 ve 3 => bankalar swaplarını TCMB'ye sattı.